***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.10.2020 18:25
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.10.2020 tarihli kararı ile, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesinin ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak uygun görüşünün alınabilmesi için 21.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru gerçekleştirilmiştir. Esas Sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882896
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,7953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0706
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,7928
18:059,2652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0346
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2580
18:05483,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,42
|Açılış
|: 483,66
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|11,00
|1.653.069
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|691.193
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.860.541
|% 10,00
|
|UZERB
|48,42
|2.603.818
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,56
|11.764.474
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|5.472.193
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.913.875
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.461.525
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|TKURU
|314,80
|15.350.836
|% -9,98
|
|GARAN
|7,53
|1.509.062.862
|% 0,80
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|SISE
|6,96
|1.116.979.878
|% -0,29
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|TCELL
|16,60
|843.689.961
|% -2,58
|
|TSKB
|1,69
|769.829.433
|% 9,74
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|SKBNK
|1,97
|554.220.151
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,38
|595.532.966
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|841.533.299
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7989
|7,8024
|% -0,81
|
|Euro
|9,2651
|9,2709
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,2449
|10,2962
|% 0,92
|
|Frank
|8,6021
|8,6539
|% -0,37
|
|Riyal
|2,0751
|2,0855
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|21,16
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,58
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,07
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-1,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem