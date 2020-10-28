***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.10.2020 17:52
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.10.2020 tarihli açıklamalarımızda duyurduğumuz Esas Sözleşme tadili ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884723
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,2902
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1054
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3234
En Düşük
8,1715
12:359,7354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0765
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7769
En Düşük
9,6415
12:35500,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,97
|Açılış
|: 500,70
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
508,65
En Düşük
495,80
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2732
|8,2843
|% 1,22
|
|Euro
|9,7188
|9,7364
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,7310
|10,7849
|% 0,87
|
|Frank
|9,0739
|9,1286
|% 1,23
|
|Riyal
|2,2036
|2,2147
|% 1,35
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-27,73
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,20
|
|B. Petrol
|39,33
|39,33
|-2,28
|
Seans Raporu
12:35
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