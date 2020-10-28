***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.10.2020 tarihli açıklamalarımızda duyurduğumuz Esas Sözleşme tadili ve bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884723BIST