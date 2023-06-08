***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
08.06.2023 19:32
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 08/06/2023 08/06/2023 10848
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157460
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,18
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.459
En Yüksek
5.594
18:0523,0806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1747
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,0266
18:0525,1844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,2398
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,8931
18:051.457,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.457,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.480,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|ATSYH
|54,95
|4.916.511
|% -9,92
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0743
|23,0791
|% -0,76
|
|Euro
|24,9890
|25,2147
|% 1,08
|
|Sterlin
|28,8925
|29,0374
|% 0,17
|
|Frank
|25,5640
|25,7180
|% 0,44
|
|Riyal
|6,1375
|6,1683
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|23,78
|
|Altın Gr.
|1.462
|1.462
|11,51
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.775
|4.865
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.380
|2.429
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|18,06
|18,08
|0,53
|
|B. Petrol
|75,80
|75,80
|-1,15
|