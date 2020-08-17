***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
17.08.2020 07:40
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 Ara Dönem Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869267
BIST
14:471.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:477,3967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0396
|Açılış
|: 7,4260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3967
En Düşük
7,3558
14:478,7685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0546
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
14:47464,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,19
|Açılış
|: 464,30
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:47
|ARMDA
|26,40
|8.175.560
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,94
|65.798.118
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.377.421
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|64.595.858
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.093.505
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|BAYRK
|6,70
|9.931.668
|% -7,84
|
|GARAN
|6,97
|695.164.382
|% 2,80
|
|EKGYO
|1,94
|583.308.818
|% 0,52
|
|RTALB
|51,00
|527.380.396
|% 7,82
|
|KRDMD
|2,80
|486.125.771
|% 2,56
|
|KLGYO
|8,73
|473.095.989
|% 4,18
|
|EKGYO
|1,94
|583.308.818
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,80
|486.125.771
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,12
|235.088.775
|% 2,42
|
|GARAN
|6,97
|695.164.382
|% 2,80
|
|PETKM
|3,76
|363.930.813
|% 4,16
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3930
|7,3967
|% 0,54
|
|Euro
|8,7627
|8,7685
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,6447
|9,6931
|% 0,49
|
|Frank
|8,1051
|8,1539
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9656
|1,9755
|% 0,50
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|8,07
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,92
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.072
|3.149
|14,74
|
|Yarım
|1.485
|1.523
|7,13
|
|Çeyrek
|745
|762
|3,57
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,92
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,14
|
|B. Petrol
|44,65
|44,65
|-0,15
|