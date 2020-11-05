***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
05.11.2020 07:58
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 Ara Dönem Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886277
BIST
18:051.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
0
En Düşük
0
18:058,4745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0530
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,4795
En Düşük
8,4114
18:059,9601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0803
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9642
En Düşük
9,8472
18:05519,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,80
|Açılış
|: 519,65
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
520,57
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|17,38
|564.533.699
|% 0,00
|
|IZTAR
|8,10
|1.105.214
|% 0,00
|
|FORMT
|5,29
|5.795.252
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,25
|21.352.852
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,32
|48.995.989
|% 0,00
|
|ASELS
|17,38
|564.533.699
|% 0,00
|
|IZTAR
|8,10
|1.105.214
|% 0,00
|
|FORMT
|5,29
|5.795.252
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,25
|21.352.852
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,32
|48.995.989
|% 0,00
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 0,00
|
|THYAO
|9,78
|1.380.807.740
|% 0,00
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% 0,00
|
|SISE
|6,47
|1.033.818.102
|% 0,00
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 0,00
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|726.591.403
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,70
|422.312.580
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4696
|8,4745
|% 0,63
|
|Euro
|9,9407
|9,9601
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,9487
|11,0036
|% 0,42
|
|Frank
|9,2676
|9,3235
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2531
|2,2644
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|3,97
|
|Altın Gr.
|520
|520
|4,49
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,13
|
|B. Petrol
|40,47
|40,47
|-0,75
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU030
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