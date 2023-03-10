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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

10.03.2023 21:35
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2023
Karar Sayısı
2023-7
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:  10/03/2023 KARAR SAYISI : 2023 – 7                 10/03/2023 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR a) 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/39 sayılı Kurul İlke Kararında belirtilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi (SİUÇ) kapsamındaki açıklamalarının tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun, URF ile KYBF ve SİUÇ'un önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, URF ile KYBF ve SİUÇ'un gerçeği yansıttığını ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla, Anar MAMMADOV                             Murat ZAMAN                   Neslihan TONBUL             Genel Müdür                               Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                 Denetimden Sorumlu Komite Üyesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123118


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