***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
10.03.2023 21:35
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2023
Karar Sayısı
2023-7
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 10/03/2023 KARAR SAYISI : 2023 – 7 10/03/2023 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR a) 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/39 sayılı Kurul İlke Kararında belirtilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi (SİUÇ) kapsamındaki açıklamalarının tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun, URF ile KYBF ve SİUÇ'un önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, URF ile KYBF ve SİUÇ'un gerçeği yansıttığını ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla, Anar MAMMADOV Murat ZAMAN Neslihan TONBUL Genel Müdür Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123118
BIST
18:055.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -61,66
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
18:0518,9670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
18:0520,2266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1561
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,4980
En Düşük
19,8223
18:051.134,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 18,65
|Açılış
|: 1.134,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.138,43
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|65,45
|7.039.646
|% 10,00
|
|ERCB
|126,50
|308.762.593
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|407.292.913
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|29.192.391
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.894.611
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|446.464.247
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|437.371.550
|% -9,95
|
|MERCN
|32,60
|106.037.036
|% -9,89
|
|TERA
|25,62
|79.285.318
|% -9,21
|
|BALAT
|16,75
|3.039.972
|% -8,67
|
|EREGL
|40,76
|7.177.139.474
|% -5,17
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|ASTOR
|52,20
|5.524.825.596
|% 6,53
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|ADESE
|1,66
|398.273.996
|% 5,06
|
|EKGYO
|8,09
|1.491.071.161
|% -1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9627
|18,9670
|% 0,08
|
|Euro
|20,1931
|20,2266
|% 0,78
|
|Sterlin
|22,7404
|22,8545
|% 0,93
|
|Frank
|20,5044
|20,6279
|% 1,43
|
|Riyal
|5,0377
|5,0630
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|32,01
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|20,49
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.683
|7.766
|136,00
|
|Yarım
|3.753
|3.800
|66,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.900
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,45
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|0,24
|
|B. Petrol
|82,55
|82,55
|0,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CANTE
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 045 adet işlem
-
17:57RAYSG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
-
17:56UNLU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 704 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
-
17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem