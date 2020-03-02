***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.500.000 238.988 214.188 -27.291 -2.795 -3.774 192.599 280.057 1.401.959 3.793.931 60.147 3.854.078Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler150.000 -150.000 71.545 1.330.414 -1.401.959 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.316 0 -26.850 -6.137 871.672 836.369 -15.511 820.858Dönem Karı (Zararı)871.672 871.672 -35.410 836.262Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.316 -26.850 -6.137 -35.303 19.899 -15.404Sermaye ArttırımıSermaye Azaltımı0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.254 -31.904 -3.597 813.291 769.536 -55.591 713.945Dönem Karı (Zararı)813.291 813.291 -49.054 764.237Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.254 -31.904 -3.597 -43.755 -6.537 -50.292Kar Payları0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -61.549 -13.508 330.000 1.414.287 813.291 0 4.859.836 -10.955 4.848.881Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.380.969 1.325.061Dönem Karı (Zararı)764.237 836.262Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler603.509 1.043.114Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.5-11 335.782 242.330Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-20.427 31.637Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -20.427 31.637Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler62.820 37.804Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler60.756 55.932Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 -433 -134Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.497 -17.994Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler273.577 77.445Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -128.585 -224.293Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 402.162 3-2.421 1.602Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-141.672 487.908Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 94.473 167.538Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26 1.377 -3.150İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler121.888 -289.826Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-313.168 -269.665Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.504 39.376Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler236.714 -252.380Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.744 18.945Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler244.384 171.627Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9.877 8.355Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.341 10.411Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.213 -1.851Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.910 -24.079İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-48.027 9.435Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.489.634 1.589.550Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-53.991 -38.211Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -54.674 -226.278YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-625.463 -2.462.428Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.936 442Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-656.194 -767.120Verilen Nakit Avans ve Borçlar-484.205 -2.758.569İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-500.000 -2.721.651Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar15.795 -36.918Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler500.000 1.062.819İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler500.000 1.062.819FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI177.464 2.306.694Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.581.331 4.638.297Kredilerden Nakit Girişleri9 2.827.160 1.368.166İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri9 0 1.869.002Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 1.754.171 1.401.129Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.138.230 -1.785.299Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -2.359.736 -862.765Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -1.778.494 -922.534Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-26.536 0Ödenen Temettüler0 -540.000Ödenen Faiz-364.243 -219.511Alınan Faiz125.142 213.207Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)932.970 1.169.327Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi94.792 379.632NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.027.762 1.548.959DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.009.408 1.460.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.037.170 3.009.408Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.037.170 3.009.408Finansal Yatırımlar0 0Vadeli Mevduatlar0 0 0Ticari Alacaklar1.552.153 1.194.398İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 151.715 168.543İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.400.438 1.025.855Diğer Alacaklar12.759 5.226İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 8.672 3.043İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 4.087 2.183Türev Araçlar18 0 1.129Stoklar5 929.156 1.129.581Peşin Ödenmiş Giderler2.895.185 2.562.435İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 2.854.889 2.526.424İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 40.296 36.011Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 3.997 31.925Diğer Dönen Varlıklar116.227 60.866İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 116.227 60.866ARA TOPLAM9.546.647 7.994.968TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.546.647 7.994.968DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.910 8.910Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 8.910 8.910Diğer Alacaklar6.462 109.745İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 6.462 109.745Türev Araçlar18 0 624Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 1.476 1.476Maddi Duran Varlıklar11 4.691.147 4.085.395Kullanım Hakkı Varlıkları2.5 173.979 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 35.702 27.793Peşin Ödenmiş Giderler59.226 72.110İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 23.416 19.995İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 35.810 52.115Ertelenmiş Vergi Varlığı20 261.426 270.900Diğer Duran Varlıklar16.358 15.885İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar17 16.358 15.885TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.254.686 4.592.838TOPLAM VARLIKLAR14.801.333 12.587.806KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.741.354 2.784.469İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25.674 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar29 25.674 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.715.680 2.784.469Banka Kredileri9 2.180.590 1.261.339Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 24.815 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 1.510.275 1.523.130Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları295.890 234.491İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları295.890 234.491Banka Kredileri9 223.245 170.377İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 72.645 64.114Ticari Borçlar957.019 697.145İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 533.668 55.336İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 423.351 641.809Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 19.939 10.062Diğer Borçlar13.239 48.712İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 87 25.302İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 13.152 23.410Türev Araçlar18 942 13.954Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)42.723 23.519İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 184 1.495İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 42.539 22.024Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar36.415 33.119Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 33.780 30.051Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 2.635 3.068Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.032 16.640İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 21.032 16.640ARA TOPLAM5.128.553 3.862.111TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.128.553 3.862.111UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.487.000 4.306.321İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar103.561 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar29 103.561 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.383.439 4.306.321Banka Kredileri9 1.385.373 1.681.996Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 36.425 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 2.961.641 2.624.325Türev Araçlar18 23.176 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)194.600 178.668İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 194.600 178.668Uzun Vadeli Karşılıklar119.123 105.770Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 119.123 105.770TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.823.899 4.590.759TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.952.452 8.452.870ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.859.836 4.090.300Ödenmiş Sermaye19 2.112.000 1.650.000Sermaye Düzeltme Farkları19 238.988 238.988Paylara İlişkin Primler (İskontolar)64.188 64.188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-37.861 -29.607Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.861 -29.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.861 -29.607Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-75.057 -39.556Yabancı Para Çevrim Farkları-61.549 -29.645Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-13.508 -9.911Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-13.508 -9.911Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler330.000 310.644Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.414.287 1.023.971Net Dönem Karı veya Zararı813.291 871.672Kontrol Gücü Olmayan Paylar-10.955 44.636TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.848.881 4.134.936TOPLAM KAYNAKLAR14.801.333 12.587.806Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 11.672.220 9.314.717Satışların Maliyeti21 -10.071.083 -7.735.757TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.601.137 1.578.960BRÜT KAR (ZARAR)1.601.137 1.578.960Genel Yönetim Giderleri22 -285.163 -243.759Pazarlama Giderleri23 -96.187 -77.586Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -24.867 -22.303Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 330.244 447.985Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -311.575 -499.521ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.213.589 1.183.776Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 40.942 22.827Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -10.528 -264FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.244.003 1.206.339Finansman Gelirleri27 1.694.730 2.408.338Finansman Giderleri27 -2.080.023 -2.610.877SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)858.710 1.003.800Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-94.473 -167.538Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -50.677 -125.936Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -43.796 -41.602SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)764.237 836.262DÖNEM KARI (ZARARI)764.237 836.262Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-49.054 -35.410Ana Ortaklık Payları813.291 871.672Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 28 0,38510000 0,41270000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.254 -2.316Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.317 -2.895Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.063 579Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.063 579Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-42.038 -13.088Yabancı Para Çevrim Farkları-32.503 -8.719Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.918 -5.461Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.383 1.092Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi2.383 1.092DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-50.292 -15.404TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)713.945 820.858Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-55.591 -15.511Ana Ortaklık Payları769.536 836.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823173BIST