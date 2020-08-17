***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -29.645 -9.911 310.644 1.023.971 871.672 4.090.300 44.636 4.134.936Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler462.000 0 19.356 390.316 -871.672 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.034 -21.638 2.225 473.447 456.068 -39.774 416.294Dönem Karı (Zararı)473.447 473.447 -34.204 439.243Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.034 -21.638 2.225 -17.379 -5.570 -22.949Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.112.000 238.988 64.188 -27.573 -51.283 -7.686 330.000 1.414.287 473.447 0 4.546.368 4.862 4.551.230Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -61.549 -13.508 330.000 1.414.287 813.291 4.859.836 -10.955 4.848.881Transferler0 0 0 813.291 -813.291 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -43.018 -24.813 134.116 66.285 -10.823 55.462Dönem Karı (Zararı)134.116 134.116 1.300 135.416Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -43.018 -24.813 -67.831 -12.123 -79.954Kar Payları0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -104.567 -38.321 330.000 2.227.578 134.116 0 4.926.121 -21.778 4.904.343Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI993.887 628.483Dönem Karı (Zararı)135.416 439.243Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler868.569 441.079Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler190.362 154.998Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.013 -16.732Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.013 -16.732Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler45.895 35.962Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler46.713 38.876Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-818 -2.914Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler150.873 140.686Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -56.707 -64.744Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 207.580 205.430Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler414.224 57.247Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 68.074 68.912Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.872 6İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler41.176 -174.590Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler179.854 -423.714Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.522 -9.512Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler165.779 38.390Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-103.019 -42.855Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-324.129 287.511Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)720 18.010Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.025 21.043Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.382 -518Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)94.315 39.711İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.541 -102.656Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.045.161 705.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-41.512 -50.989Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -9.762 -26.260YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-239.629 -425.323Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.994 76Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-226.731 -244.376Verilen Nakit Avans ve Borçlar-14.892 -441.023İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -445.000Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-14.892 3.977Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 260.000İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 260.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-206.753 -782.458Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.153.521 2.616.992Kredilerden Nakit Girişleri8 1.223.759 1.440.341İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri8 929.762 1.176.651Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.204.688 -3.039.781Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.553.489 -1.543.103Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 -651.199 -1.496.678Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.516 -22.248Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-182.856 -182.403Alınan Faiz55.786 74.257Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.000 -229.275YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)547.505 -579.298Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-24.846 -47.995NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)522.659 -627.293DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.037.170 3.009.408DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.559.829 2.382.115Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.559.829 4.037.170Finansal Yatırımlar5.223 0Ticari Alacaklar1.334.022 1.552.153İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 172.245 151.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.161.777 1.400.438Diğer Alacaklar8.237 12.759İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 5.268 8.672İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.969 4.087Türev Araçlar0 0Stoklar6 746.120 929.156Peşin Ödenmiş Giderler3.426.956 2.895.185İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 3.287.887 2.854.889İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 139.069 40.296Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 0 3.997Diğer Dönen Varlıklar78.130 116.227İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar78.130 116.227ARA TOPLAM10.158.517 9.546.647TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.158.517 9.546.647DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.910 8.910Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 8.910 8.910Diğer Alacaklar7.679 6.462İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 7.679 6.462Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.476 1.476Maddi Duran Varlıklar9 4.984.172 4.691.147Kullanım Hakkı Varlıkları186.644 173.979Maddi Olmayan Duran Varlıklar36.615 35.702Peşin Ödenmiş Giderler76.716 59.226İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 22.301 23.416İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 54.415 35.810Ertelenmiş Vergi Varlığı14 261.522 261.426Diğer Duran Varlıklar16.898 16.358İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar16.898 16.358TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.580.632 5.254.686TOPLAM VARLIKLAR15.739.149 14.801.333KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.385.750 3.741.354İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar32.278 25.674Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 32.278 25.674İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.353.472 3.715.680Banka Kredileri8 1.723.909 2.180.590Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 24.523 24.815Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 1.605.040 1.510.275Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları354.895 295.890İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları354.895 295.890Banka Kredileri8 270.910 223.245İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 83.985 72.645Ticari Borçlar636.091 957.019İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 274.504 533.668İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 361.587 423.351Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20.660 19.939Diğer Borçlar8.214 13.239İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 87 87İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.127 13.152Türev Araçlar14.938 942Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)133.367 42.723İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 18.990 184İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 114.377 42.539Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 13.268 0Kısa Vadeli Karşılıklar25.433 36.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 22.798 33.780Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 2.635 2.635Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.016 21.032İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.016 21.032ARA TOPLAM4.606.632 5.128.553TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.606.632 5.128.553UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.812.430 4.487.000İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar137.639 103.561Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 137.639 103.561İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.674.791 4.383.439Banka Kredileri8 1.837.065 1.385.373Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 33.121 36.425İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 3.412.495 2.961.641Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar8 392.110 0Türev Araçlar53.491 23.176Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)226.948 194.600İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 219.457 194.600İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.491 0Uzun Vadeli Karşılıklar135.305 119.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 135.305 119.123TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.228.174 4.823.899TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.834.806 9.952.452ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.926.121 4.859.836Ödenmiş Sermaye13 2.112.000 2.112.000Sermaye Düzeltme Farkları13 238.988 238.988Paylara İlişkin Primler (İskontolar)64.188 64.188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-37.861 -37.861Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.861 -37.861Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.861 -37.861Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-142.888 -75.057Yabancı Para Çevrim Farkları-104.567 -61.549Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-38.321 -13.508Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-38.321 -13.508Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler330.000 330.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.227.578 1.414.287Net Dönem Karı veya Zararı134.116 813.291Kontrol Gücü Olmayan Paylar-21.778 -10.955TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.904.343 4.848.881TOPLAM KAYNAKLAR15.739.149 14.801.333Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 5.007.961 5.940.555 2.241.608 3.108.468Satışların Maliyeti15 -4.410.534 -5.061.902 -1.849.215 -2.563.369TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)597.427 878.653 392.393 545.099BRÜT KAR (ZARAR)597.427 878.653 392.393 545.099Genel Yönetim Giderleri16 -170.931 -150.953 -70.378 -63.748Pazarlama Giderleri-55.773 -46.333 -27.291 -22.431Araştırma ve Geliştirme Giderleri-14.443 -11.662 -7.497 -5.862Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 179.589 211.849 68.095 116.545Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -90.252 -178.231 -42.545 -135.938ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)445.617 703.323 312.777 433.665Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.799 15.985 14.884 7.935Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-346 -15 0 -12FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)470.070 719.293 327.661 441.588Finansman Gelirleri18 1.297.790 1.174.134 546.708 615.335Finansman Giderleri18 -1.564.370 -1.385.272 -681.571 -739.264SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)203.490 508.155 192.798 317.659Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-68.074 -68.912 -47.601 -22.237Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -23.030 -43.631 -23.030 -22.979Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -45.044 -25.281 -24.571 742SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)135.416 439.243 145.197 295.422DÖNEM KARI (ZARARI)135.416 439.243 145.197 295.422Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.300 -34.204 -2.048 -23.998Ana Ortaklık Payları134.116 473.447 147.245 319.420Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 20 0,06350000 0,22420000 0,06970000 0,15120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 2.034 2.034Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 2.543 2.543Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -509 -509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 -509 -509Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-79.954 -24.983 -14.045 -22.904Yabancı Para Çevrim Farkları-44.505 -21.345 -16.533 -12.628Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-44.311 -4.548 3.112 -12.845Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.862 910 -624 2.569Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi8.862 910 -624 2.569DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-79.954 -22.949 -14.045 -20.870TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.462 416.294 131.152 274.552Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-10.823 -39.774 -4.138 -29.746Ana Ortaklık Payları66.285 456.068 135.290 304.298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869266BIST