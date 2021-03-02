***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
02.03.2021 18:11
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -29.645 -9.911 310.644 3.437.530 5.632.187 44.636 5.676.823
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
462.000 0 19.356 -481.356 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.254 -31.904 -3.597 984.739 940.984 -55.591 885.393
Dönem Karı (Zararı)
984.739 984.739 -49.054 935.685
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.254 -31.904 -3.597 -43.755 -6.537 -50.292
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -61.549 -13.508 330.000 2.956.174 984.739 0 6.573.171 -10.955 6.562.216
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -61.549 -13.508 330.000 2.956.174 984.739 6.573.171 -10.955 6.562.216
Transferler
422.400 0 41.941 520.398 -984.739 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.782 -55.848 -22.151 1.087.675 1.019.458 -23.049 996.409
Dönem Karı (Zararı)
1.087.675 1.087.675 -16.479 1.071.196
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.782 -55.848 -22.151 -68.217 -6.570 -74.787
Kar Payları
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.534.400 238.988 64.188 -28.079 -117.397 -35.659 371.941 3.476.572 1.087.675 0 7.592.629 -34.004 7.558.625
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.547.147 1.380.969
Dönem Karı (Zararı)
1.071.196 935.685
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.221.982 432.061
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.5-11 423.756 335.782
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.238 -20.427
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -7.238 -20.427
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
62.523 62.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
65.777 60.756
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 -43 -433
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.211 2.497
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
249.382 273.577
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -152.132 -128.585
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 401.514 402.162
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
13 -11.721 -2.421
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
489.237 -141.672
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
26 -173.599 -190.498
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 199.219 113.523
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -9.577 1.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
376.717 121.888
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.252 -313.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.522 -8.504
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.968 236.714
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.839 -5.744
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
272.942 244.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.227 9.877
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.197 -3.341
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.461 -3.213
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
147.438 12.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.081 -48.027
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.669.895 1.489.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-47.334 -53.991
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -75.414 -54.674
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-783.830 -625.463
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.614 14.936
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-782.365 -656.194
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-14.079 -484.205
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -500.000
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-14.079 15.795
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 500.000
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 500.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.099 177.464
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.667.892 4.581.331
Kredilerden Nakit Girişleri
9 2.978.541 2.827.160
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 1.689.351 1.754.171
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.357.717 -4.138.230
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -3.000.266 -2.359.736
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -1.357.451 -1.778.494
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-54.246 -26.536
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-373.534 -364.243
Alınan Faiz
137.704 125.142
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.778.416 932.970
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-313.576 94.792
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.464.840 1.027.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.037.170 3.009.408
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.502.010 4.037.170
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.502.010 4.037.170 3.009.408
Finansal Yatırımlar
5.198 0 0
Ticari Alacaklar
1.717.125 1.552.153 1.194.398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 424.304 151.715 168.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.292.821 1.400.438 1.025.855
Diğer Alacaklar
3.805 12.759 5.226
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 239 8.672 3.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.566 4.087 2.183
Türev Araçlar
18 0 0 1.129
Stoklar
5 958.453 929.156 1.129.581
Peşin Ödenmiş Giderler
3.571.412 2.895.185 2.562.435
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 3.532.553 2.854.889 2.526.424
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 38.859 40.296 36.011
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 3.997 31.925
Diğer Dönen Varlıklar
101.733 116.227 60.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 101.733 116.227 60.866
ARA TOPLAM
11.859.736 9.546.647 7.994.968
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.859.736 9.546.647 7.994.968
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8.910 8.910 8.910
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 8.910 8.910 8.910
Diğer Alacaklar
8.355 6.462 109.745
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 8.288 6.462 109.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 67 0 0
Türev Araçlar
18 0 0 624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 2.078.781 1.905.182 1.714.684
Maddi Duran Varlıklar
11 5.429.067 4.691.147 4.085.395
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 200.053 173.979 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 41.894 35.702 27.793
Peşin Ödenmiş Giderler
77.480 59.226 72.110
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 24.020 23.416 19.995
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 53.460 35.810 52.115
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 263.844 258.524 235.467
Diğer Duran Varlıklar
15.319 16.358 15.885
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 15.319 16.358 15.885
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.123.703 7.155.490 6.270.613
TOPLAM VARLIKLAR
19.983.439 16.702.137 14.265.581
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.110.551 3.741.354 2.784.469
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.537 25.674 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
29 34.537 25.674 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.076.014 3.715.680 2.784.469
Banka Kredileri
9 2.014.320 2.180.590 1.261.339
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 40.753 24.815 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 2.020.941 1.510.275 1.523.130
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
320.839 295.890 234.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
320.839 295.890 234.491
Banka Kredileri
9 229.994 223.245 170.377
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 90.845 72.645 64.114
Ticari Borçlar
1.186.629 957.019 697.145
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 659.947 533.668 55.336
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 526.682 423.351 641.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 12.713 19.939 10.062
Diğer Borçlar
7.808 13.239 48.712
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 87 87 25.302
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.721 13.152 23.410
Türev Araçlar
18 16.185 942 13.954
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
196.093 42.723 23.519
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 14.019 184 1.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 182.074 42.539 22.024
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 27.369 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.844 36.415 33.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 30.252 33.780 30.051
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 2.592 2.635 3.068
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.149 21.032 16.640
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 23.149 21.032 16.640
ARA TOPLAM
5.934.180 5.128.553 3.862.111
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.934.180 5.128.553 3.862.111
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.719.422 4.487.000 4.306.321
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
137.095 103.561 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
29 137.095 103.561 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.582.327 4.383.439 4.306.321
Banka Kredileri
9 1.876.387 1.385.373 1.681.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 42.851 36.425 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 3.663.089 2.961.641 2.624.325
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
Türev Araçlar
18 47.488 23.176 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
364.536 194.600 178.668
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 359.386 194.600 178.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 5.150 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
131.312 119.123 105.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 131.312 119.123 105.770
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 227.876 187.469 135.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.490.634 5.011.368 4.726.647
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.424.814 10.139.921 8.588.758
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.592.629 6.573.171 5.632.187
Ödenmiş Sermaye
19 2.534.400 2.112.000 1.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 238.988 238.988 238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
64.188 64.188 64.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-28.079 -37.861 -29.607
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.079 -37.861 -29.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.079 -37.861 -29.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-153.056 -75.057 -39.556
Yabancı Para Çevrim Farkları
-117.397 -61.549 -29.645
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-35.659 -13.508 -9.911
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-35.659 -13.508 -9.911
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
371.941 330.000 310.644
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.476.572 2.956.174 3.437.530
Net Dönem Karı veya Zararı
1.087.675 984.739 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-34.004 -10.955 44.636
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.558.625 6.562.216 5.676.823
TOPLAM KAYNAKLAR
19.983.439 16.702.137 14.265.581
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 12.134.076 11.672.220
Satışların Maliyeti
21 -10.251.286 -10.071.083
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.882.790 1.601.137
BRÜT KAR (ZARAR)
1.882.790 1.601.137
Genel Yönetim Giderleri
22 -344.195 -285.163
Pazarlama Giderleri
23 -123.061 -96.187
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -29.025 -24.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 405.693 330.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -313.769 -311.575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.478.433 1.213.589
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 216.444 231.440
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -751 -10.528
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.694.126 1.434.501
Finansman Gelirleri
27 2.580.228 1.694.730
Finansman Giderleri
27 -3.003.939 -2.080.023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.270.415 1.049.208
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-199.219 -113.523
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -102.783 -50.677
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -96.436 -62.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.071.196 935.685
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.071.196 935.685
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-16.479 -49.054
Ana Ortaklık Payları
1.087.675 984.739
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 28 0,42920000 0,38850000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.782 -8.254
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.227 -10.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.445 2.063
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-2.445 2.063
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-84.569 -42.038
Yabancı Para Çevrim Farkları
-52.925 -32.503
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.555 -11.918
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.911 2.383
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
7.911 2.383
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-74.787 -50.292
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
996.409 885.393
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23.049 -55.591
Ana Ortaklık Payları
1.019.458 940.984
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914566
BIST