***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -29.645 -9.911 310.644 3.437.530 5.632.187 44.636 5.676.823Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler462.000 0 19.356 -481.356 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.254 -31.904 -3.597 984.739 940.984 -55.591 885.393Dönem Karı (Zararı)984.739 984.739 -49.054 935.685Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.254 -31.904 -3.597 -43.755 -6.537 -50.292Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -61.549 -13.508 330.000 2.956.174 984.739 0 6.573.171 -10.955 6.562.216Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -61.549 -13.508 330.000 2.956.174 984.739 6.573.171 -10.955 6.562.216Transferler422.400 0 41.941 520.398 -984.739 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.782 -55.848 -22.151 1.087.675 1.019.458 -23.049 996.409Dönem Karı (Zararı)1.087.675 1.087.675 -16.479 1.071.196Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.782 -55.848 -22.151 -68.217 -6.570 -74.787Kar Payları0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.534.400 238.988 64.188 -28.079 -117.397 -35.659 371.941 3.476.572 1.087.675 0 7.592.629 -34.004 7.558.625Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.547.147 1.380.969Dönem Karı (Zararı)1.071.196 935.685Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.221.982 432.061Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.5-11 423.756 335.782Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.238 -20.427Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -7.238 -20.427Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler62.523 62.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler65.777 60.756Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 -43 -433Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-3.211 2.497Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler249.382 273.577Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -152.132 -128.585Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 401.514 402.162Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler13 -11.721 -2.421Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler489.237 -141.672Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler26 -173.599 -190.498Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 199.219 113.523Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26 -9.577 1.377İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler376.717 121.888Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42.252 -313.168Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.522 -8.504Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.968 236.714Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.839 -5.744Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler272.942 244.384Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-7.227 9.877Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.197 -3.341Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-10.461 -3.213Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)147.438 12.910İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.081 -48.027Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.669.895 1.489.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-47.334 -53.991Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -75.414 -54.674YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-783.830 -625.463Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.614 14.936Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-782.365 -656.194Verilen Nakit Avans ve Borçlar-14.079 -484.205İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -500.000Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-14.079 15.795Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 500.000İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 500.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.099 177.464Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.667.892 4.581.331Kredilerden Nakit Girişleri9 2.978.541 2.827.160İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 1.689.351 1.754.171Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.357.717 -4.138.230Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -3.000.266 -2.359.736Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -1.357.451 -1.778.494Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-54.246 -26.536Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-373.534 -364.243Alınan Faiz137.704 125.142Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.778.416 932.970Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-313.576 94.792NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.464.840 1.027.762DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.037.170 3.009.408DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.502.010 4.037.170Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.502.010 4.037.170 3.009.408Finansal Yatırımlar5.198 0 0Ticari Alacaklar1.717.125 1.552.153 1.194.398İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 424.304 151.715 168.543İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.292.821 1.400.438 1.025.855Diğer Alacaklar3.805 12.759 5.226İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 239 8.672 3.043İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.566 4.087 2.183Türev Araçlar18 0 0 1.129Stoklar5 958.453 929.156 1.129.581Peşin Ödenmiş Giderler3.571.412 2.895.185 2.562.435İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 3.532.553 2.854.889 2.526.424İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 38.859 40.296 36.011Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 0 3.997 31.925Diğer Dönen Varlıklar101.733 116.227 60.866İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 101.733 116.227 60.866ARA TOPLAM11.859.736 9.546.647 7.994.968TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.859.736 9.546.647 7.994.968DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.910 8.910 8.910Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 8.910 8.910 8.910Diğer Alacaklar8.355 6.462 109.745İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 8.288 6.462 109.745İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 67 0 0Türev Araçlar18 0 0 624Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 2.078.781 1.905.182 1.714.684Maddi Duran Varlıklar11 5.429.067 4.691.147 4.085.395Kullanım Hakkı Varlıkları11 200.053 173.979 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 41.894 35.702 27.793Peşin Ödenmiş Giderler77.480 59.226 72.110İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 24.020 23.416 19.995İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 53.460 35.810 52.115Ertelenmiş Vergi Varlığı20 263.844 258.524 235.467Diğer Duran Varlıklar15.319 16.358 15.885İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar17 15.319 16.358 15.885TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.123.703 7.155.490 6.270.613TOPLAM VARLIKLAR19.983.439 16.702.137 14.265.581KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.110.551 3.741.354 2.784.469İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar34.537 25.674 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar29 34.537 25.674 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.076.014 3.715.680 2.784.469Banka Kredileri9 2.014.320 2.180.590 1.261.339Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 40.753 24.815 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 2.020.941 1.510.275 1.523.130Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları320.839 295.890 234.491İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları320.839 295.890 234.491Banka Kredileri9 229.994 223.245 170.377İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 90.845 72.645 64.114Ticari Borçlar1.186.629 957.019 697.145İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 659.947 533.668 55.336İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 526.682 423.351 641.809Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 12.713 19.939 10.062Diğer Borçlar7.808 13.239 48.712İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 87 87 25.302İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.721 13.152 23.410Türev Araçlar18 16.185 942 13.954Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)196.093 42.723 23.519İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 14.019 184 1.495İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 182.074 42.539 22.024Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 27.369 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar32.844 36.415 33.119Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 30.252 33.780 30.051Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 2.592 2.635 3.068Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23.149 21.032 16.640İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 23.149 21.032 16.640ARA TOPLAM5.934.180 5.128.553 3.862.111TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.934.180 5.128.553 3.862.111UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.719.422 4.487.000 4.306.321İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar137.095 103.561 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar29 137.095 103.561 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.582.327 4.383.439 4.306.321Banka Kredileri9 1.876.387 1.385.373 1.681.996Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 42.851 36.425 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları9 3.663.089 2.961.641 2.624.325Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0 0Türev Araçlar18 47.488 23.176 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)364.536 194.600 178.668İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 359.386 194.600 178.668İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 5.150 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar131.312 119.123 105.770Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 131.312 119.123 105.770Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 227.876 187.469 135.888TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.490.634 5.011.368 4.726.647TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.424.814 10.139.921 8.588.758ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.592.629 6.573.171 5.632.187Ödenmiş Sermaye19 2.534.400 2.112.000 1.650.000Sermaye Düzeltme Farkları19 238.988 238.988 238.988Paylara İlişkin Primler (İskontolar)64.188 64.188 64.188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-28.079 -37.861 -29.607Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.079 -37.861 -29.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-28.079 -37.861 -29.607Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-153.056 -75.057 -39.556Yabancı Para Çevrim Farkları-117.397 -61.549 -29.645Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-35.659 -13.508 -9.911Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-35.659 -13.508 -9.911Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler371.941 330.000 310.644Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.476.572 2.956.174 3.437.530Net Dönem Karı veya Zararı1.087.675 984.739 0Kontrol Gücü Olmayan Paylar-34.004 -10.955 44.636TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.558.625 6.562.216 5.676.823TOPLAM KAYNAKLAR19.983.439 16.702.137 14.265.581Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 12.134.076 11.672.220Satışların Maliyeti21 -10.251.286 -10.071.083TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.882.790 1.601.137BRÜT KAR (ZARAR)1.882.790 1.601.137Genel Yönetim Giderleri22 -344.195 -285.163Pazarlama Giderleri23 -123.061 -96.187Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -29.025 -24.867Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 405.693 330.244Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -313.769 -311.575ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.478.433 1.213.589Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 216.444 231.440Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -751 -10.528FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.694.126 1.434.501Finansman Gelirleri27 2.580.228 1.694.730Finansman Giderleri27 -3.003.939 -2.080.023SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.270.415 1.049.208Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-199.219 -113.523Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -102.783 -50.677Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -96.436 -62.846SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.071.196 935.685DÖNEM KARI (ZARARI)1.071.196 935.685Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-16.479 -49.054Ana Ortaklık Payları1.087.675 984.739Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 28 0,42920000 0,38850000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.782 -8.254Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.227 -10.317Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.445 2.063Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-2.445 2.063Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-84.569 -42.038Yabancı Para Çevrim Farkları-52.925 -32.503Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-39.555 -11.918Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.911 2.383Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi7.911 2.383DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-74.787 -50.292TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)996.409 885.393Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-23.049 -55.591Ana Ortaklık Payları1.019.458 940.984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914566BIST