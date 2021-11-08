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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 07:45
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -61.549 -13.508 330.000 1.414.287 813.291 4.859.836 -10.955 4.848.881
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
/975478


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INVEO 28,74 15.034.405 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,6711 9,6754 % -0,04  
Euro 11,1853 11,1994 % -0,18  
Sterlin 13,0137 13,0790 % -0,10  
Frank 10,5539 10,6175 % -0,14  
Riyal 2,5722 2,5851 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.816 -2,03  
Altın Gr. 565 565 -0,52  
Cumhuriyet 3.741 3.798 36,00  
Tam 3.723 3.817 27,09  
Yarım 1.800 1.846 13,11  
Çeyrek 903 923 6,55  
Gümüş.Ons 24,18 24,21 0,01  
Gümüş Gr. 7,53 7,54 0,01  
B. Petrol 83,67 83,67 0,93  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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