***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.03.2020 18:39
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 28.02.2020
Genel Kurul Tarihi 27.03.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ALİAĞA
Adres Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası No 6/1 Aliağa-İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2019 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,
4 - 2019 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6 - 2019 faaliyet yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - Şirket tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 INFORMATION MEMORANDUM 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27 Mart 2020 Cuma günü saat 10.00' da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824317
BIST