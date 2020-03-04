***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 28.02.2020Genel Kurul Tarihi 27.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ALİAĞAAdres Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası No 6/1 Aliağa-İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2019 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,4 - 2019 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,6 - 2019 faaliyet yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,10 - Şirket tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 INFORMATION MEMORANDUM 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27 Mart 2020 Cuma günü saat 10.00' da, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824317BIST