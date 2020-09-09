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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.09.2020 18:22
GÜNCEL HABERLER



***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi u üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 INFORMATION MEMORANDUM 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 2 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.00' de, ALİAĞA - İZMİR'deki Şirket merkezimizde toplanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874272


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PETKM 4,51 3.276.412.829 % 10,00  
SEYKM 11,99 42.754.546 % 10,00  
AYES 6,82 453.159 % 10,00  
ALCAR 93,50 43.719.127 % 10,00  
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Cumhuriyet 3.108 3.155 38,00  
Tam 3.089 3.168 30,33  
Yarım 1.493 1.532 14,67  
Çeyrek 749 766 7,33  
Gümüş.Ons 26,92 26,96 0,28  
Gümüş Gr. 6,48 6,48 0,06  
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