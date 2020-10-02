***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel KurulYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 07.09.2020Genel Kurul Tarihi 02.10.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.10.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ALİAĞAAdres Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Caddesi No:6/1 SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası 35800 Aliağa / İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2019 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,4 - 2019 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,6 - 2019 faaliyet yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,10 - Şirket tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olup alınan kararlara ilişkin özet bilgiler aşağıdadır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak Şirketimiz'in 2019 yılı faaliyet raporu onaylanmıştır.Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak Şirketimiz'in 2019 faaliyet yılı finansal tabloları onaylanmıştır.Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulunun, SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, 2019 yılı net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %20 oranına tekabül eden 422.400.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması kararı genel kurulda onaylanmıştır.Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası" Genel kurulda onaylanmıştır.Gündemin 9. maddeleriyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2020 yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak, Şirketin 2019 yılı içinde toplam 7.467.270,86 TL bağışta bulunduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimiz tarafından 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 15.000.000,00 TL olarak belirlenmesi genel kurulda onaylanmıştır.Gündemin 13. Maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için genel kurul tarafından izin verilmiştir.Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" inin 12/4 maddesi kapsamında, 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 2019 temettu PETKIM ENG (1).pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 2019 temettu PETKIM.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Kap Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878088BIST