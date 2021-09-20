***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 18.08.2021Genel Kurul Tarihi 17.09.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.09.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ALİAĞAAdres Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Caddesi No:6/1 SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası 35800 Aliağa / İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - 2020 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2020 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması4 - 2020 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri6 - 2020 faaliyet yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması10 - Şirket tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2021 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeler i"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Eylül 2021 tarihinde yapılmış olup alınan kararlara ilişkin özet bilgiler aşağıdadır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak Şirketimiz'in 2020 yılı faaliyet raporu onaylanmıştır.Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak Şirketimiz'in 2020 faaliyet yılı finansal tabloları onaylanmıştır.Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulunun, SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrası kalan 1.042.291.174,93 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması kararı genel kurulda onaylanmıştır.Gündemin 9. maddeleriyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak, Şirketin 2020 yılı içinde toplam 2.250.193,80 TL bağışta bulunduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimiz tarafından 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 20.000.000,00 TL olarak belirlenmesi genel kurulda onaylanmıştır.Gündemin 13. Maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için genel kurul tarafından izin verilmiştir.Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" inin 12/4 maddesi kapsamında, 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 20.09.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 17.09.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.09.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964565BIST