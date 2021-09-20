***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.09.2021 17:37
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 18.08.2021
Genel Kurul Tarihi 17.09.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.09.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ALİAĞA
Adres Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Caddesi No:6/1 SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası 35800 Aliağa / İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2020 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2020 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması
4 - 2020 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
6 - 2020 faaliyet yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Şirket tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2021 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeler i"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Eylül 2021 tarihinde yapılmış olup alınan kararlara ilişkin özet bilgiler aşağıdadır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.
Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak Şirketimiz'in 2020 yılı faaliyet raporu onaylanmıştır.
Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak Şirketimiz'in 2020 faaliyet yılı finansal tabloları onaylanmıştır.
Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.
Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulunun, SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrası kalan 1.042.291.174,93 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması kararı genel kurulda onaylanmıştır.
Gündemin 9. maddeleriyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.
Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak, Şirketin 2020 yılı içinde toplam 2.250.193,80 TL bağışta bulunduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.
Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimiz tarafından 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 20.000.000,00 TL olarak belirlenmesi genel kurulda onaylanmıştır.
Gündemin 13. Maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için genel kurul tarafından izin verilmiştir.
Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" inin 12/4 maddesi kapsamında, 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.09.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.09.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.09.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964565
BIST