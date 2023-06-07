***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel KurulYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 12.05.2023Genel Kurul Tarihi 07.06.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.06.2023Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ALİAĞAAdres Siteler Mahallesi Necmettin Giritlioğlu Cad. SOCAR Türkiye Aliağa Yönetim Binası No 6/1 Aliağa-İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2022 faaliyet yılı Denetçi Raporunun okunması,4 - 2022 faaliyet yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,6 - 2022 faaliyet yılı karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin karara bağlanması,8 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket esas sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,11 - Şirket tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca Şirket tarafından 2023 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Haziran 2023 tarihinde yapılmış olup alınan kararlara ilişkin özet bilgiler aşağıdadır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimizin 2022 yılı faaliyet raporu onaylanmıştır.Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimizin 2022 faaliyet yılı finansal tabloları onaylanmıştır.Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulunun, SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, yedeklerin ayrılması sonrası kalan 6.576.410.308,09 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılması kararı genel kurulda onaylanmıştır.Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili onaylanmıştır.Gündemin 8. maddesiyle ilgili olarak, yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn Süleyman GASİMOV ve Sn Kanan NAJAFOV'un seçimi genel kurulda onaylanmıştır.Gündemin 10. maddeleriyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2023 yılı hesaplarını incelemek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak, Şirketin 2022 yılı içinde toplam 2.794.311,19 TL bağışta bulunduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.Gündemin 12. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimiz tarafından 2023 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 20.000.000,00 TL olarak belirlenmesi genel kurulda onaylanmıştır.Gündemin 14. Maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için genel kurul tarafından izin verilmiştir.Gündemin 15.maddesiyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" inin 12/4 maddesi kapsamında, 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 KAP Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 KAP Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 2022 Kar Dagitim Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 2022 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156896BIST