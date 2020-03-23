***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 18 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, daha önce 27 Mart 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızın sürmekte olan salgın hastalık riski nedeniyle daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831554BIST