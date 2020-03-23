***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
23.03.2020 18:34
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 18 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, daha önce 27 Mart 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızın sürmekte olan salgın hastalık riski nedeniyle daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831554
BIST
18:0584.246
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -1.549,62
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
18:056,5535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6094
En Düşük
6,5266
18:057,0433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0217
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1305
En Düşük
6,9716
18:05327,46
En Yüksek
|Değişim
|: 3,68%
|| 11,63
|Açılış
|: 327,46
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
329,96
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|14,52
|155.921.911
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.422.852
|% 10,00
|
|HUBVC
|13,64
|118.715.467
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.611.456
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|47.441
|% 10,00
|
|GRNYO
|0,90
|4.441.873
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|22.095
|% -10,00
|
|RALYH
|7,11
|2.091
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|114.375
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|8.561
|% -9,97
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|ASELS
|20,80
|604.763.100
|% -2,80
|
|THYAO
|7,71
|492.975.904
|% -3,38
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|AKBNK
|5,36
|294.502.787
|% -2,90
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,69
|73.772.345
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,74
|290.970.140
|% -9,87
|
|ODAS
|1,16
|107.612.824
|% -4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5307
|7,5685
|% -0,99
|
|Frank
|6,6359
|6,6759
|% 0,27
|
|Riyal
|1,7399
|1,7486
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|51,59
|
|Altın Gr.
|328
|328
|12,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,08
|13,11
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|2,77
|2,77
|0,11
|
|B. Petrol
|26,54
|26,54
|-0,44
|
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