***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
15.05.2020 08:11
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2018, 07.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 09.01.2018 ve 07.03.2019 tarihli kararları ile Şirketimiz'in STAR'ın sermayesinde %18 oranında dolaylı hissedar olmasını teminen, hakim ortağımız STEAŞ ile 720.000.000 USD tutarında bir Hisse Satış Sözleşmesi ("HSS") imzalanmasına hisse devir bedelinin üç eşit taksitte ödenmesine son taksitin en geç 30 Haziran 2020 olarak belirlenen Kapanış tarihinde hisse devri ile eş zamanlı olarak yapılmasına ve hisse devri ile ilgili gerekli tüm aksiyonların alınmasına karar vermiş idi.
Ancak, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi (küresel salgın) ve piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmeler dikkate alındığında, Şirketimizin nakit pozisyonun güçlendirilmesini teminen ve STAR'ın finansman sözleşmeleri tahtında proje tamamlanma tarihinin henüz gerçekleşmemiş olması nedeniyle, STEAŞ ile yapılan görüşmeler neticesinde, Kapanış ve dolayısıyla 3. taksit ödemesi için belirlenen tarihin en geç 30.06.2021 olarak belirlenmesini teminen Sözleşme'nin tadil edilmesi yönünde karşılıklı mutabakata varılmış ve Sözleşme bu doğrultuda tadil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845235
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0237
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0480
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05383,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,24
|Açılış
|: 383,72
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,24
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3719
|8,4139
|% 0,49
|
|Frank
|7,0688
|7,1114
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8259
|1,8351
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-8,66
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.511
|-7,80
|
|Tam
|2.538
|2.577
|-8,00
|
|Yarım
|1.238
|1.259
|-4,00
|
|Çeyrek
|619
|630
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,08
|
|B. Petrol
|35,38
|35,38
|2,88
|
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