***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2018, 07.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 09.01.2018 ve 07.03.2019 tarihli kararları ile Şirketimiz'in STAR'ın sermayesinde %18 oranında dolaylı hissedar olmasını teminen, hakim ortağımız STEAŞ ile 720.000.000 USD tutarında bir Hisse Satış Sözleşmesi ("HSS") imzalanmasına hisse devir bedelinin üç eşit taksitte ödenmesine son taksitin en geç 30 Haziran 2020 olarak belirlenen Kapanış tarihinde hisse devri ile eş zamanlı olarak yapılmasına ve hisse devri ile ilgili gerekli tüm aksiyonların alınmasına karar vermiş idi.Ancak, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi (küresel salgın) ve piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmeler dikkate alındığında, Şirketimizin nakit pozisyonun güçlendirilmesini teminen ve STAR'ın finansman sözleşmeleri tahtında proje tamamlanma tarihinin henüz gerçekleşmemiş olması nedeniyle, STEAŞ ile yapılan görüşmeler neticesinde, Kapanış ve dolayısıyla 3. taksit ödemesi için belirlenen tarihin en geç 30.06.2021 olarak belirlenmesini teminen Sözleşme'nin tadil edilmesi yönünde karşılıklı mutabakata varılmış ve Sözleşme bu doğrultuda tadil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845235BIST