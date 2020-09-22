***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
22.09.2020 18:14
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.09.2020 tarihli kararında, SPK'nın Seri N II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi'ne istinaden, Şirketimiz ile ilişkili şirketi STAR Rafineri A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden nafta alım işlemlerinin 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2020 yılında da söz konusu %10'luk limitin üzerinde aynı koşullarda yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin öngörülmesi neticesinde, Bağımsız Denetim Kuruluşu'na bu hususta yaptırılan çalışmayı da dikkate alarak Şirketimiz ile STAR Rafineri A.Ş. arasındaki yukarıda belirtilen %10 limitinin üzerindeki yaygın ve süreklilik arz eden nafta alım işlemlerinin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan ekli raporun onaylanmasına ve Tebliğ'in 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmeye göre, Şirketimizin, kapsamı ve şartları ekli raporda belirtilen bahse konu nafta alım işlemlerinin piyasa koşullarına uygun gerçekleştiğinin tespitine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876212
BIST
18:051.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,13
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
18:057,6709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0388
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6713
En Düşük
7,6111
18:058,9820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
18:05468,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,92
|Açılış
|: 468,56
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NATEN
|29,26
|199.069.554
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.704,10
|3.985.595
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|6.473.213
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.808.468
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.136.649
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|1.128.153
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|495.230
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|10.002.115
|% -9,99
|
|MRSHL
|286,00
|29.403.474
|% -9,98
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 2,14
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 3,14
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 1,68
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 4,44
|
|THYAO
|10,57
|541.233.567
|% 2,13
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 3,14
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 2,14
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,00
|372.892.920
|% 1,52
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6665
|7,6709
|% 0,51
|
|Euro
|8,9766
|8,9836
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,7344
|9,7832
|% -0,21
|
|Frank
|8,3088
|8,3588
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0382
|2,0484
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|-0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GARFA
Yüzde 4.98 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 774, 481 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 13, 075.00 milyon TL de
-
17:57FORMT
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 055 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, EKGYO
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.98 ) 1, 005