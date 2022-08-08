***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.08.2022 tarihli kararında SPK'nın Seri No II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi'ne istinaden, Şirketimiz ile ilişkili şirketi STAR Rafineri A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden nafta alım işlemlerinin 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2022 yılında da söz konusu %10'luk limitin üzerinde aynı koşullarda yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin öngörülmesi neticesinde, Şirketimiz ile STAR Rafineri A.Ş. arasındaki yukarıda belirtilen %10 limitinin üzerindeki yaygın ve süreklilik arz eden nafta alım işlemlerinin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan ekli raporun onaylanmasına ve Tebliğ'in 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmeye göre, Şirketimizin, kapsamı ve şartları ekli raporda belirtilen bahse konu nafta alım işlemlerinin piyasa koşullarına uygun gerçekleştiğinin tespitine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053184BIST