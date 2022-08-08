***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
08.08.2022 19:33
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.08.2022 tarihli kararında SPK'nın Seri No II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi'ne istinaden, Şirketimiz ile ilişkili şirketi STAR Rafineri A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden nafta alım işlemlerinin 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2022 yılında da söz konusu %10'luk limitin üzerinde aynı koşullarda yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin öngörülmesi neticesinde, Şirketimiz ile STAR Rafineri A.Ş. arasındaki yukarıda belirtilen %10 limitinin üzerindeki yaygın ve süreklilik arz eden nafta alım işlemlerinin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan ekli raporun onaylanmasına ve Tebliğ'in 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmeye göre, Şirketimizin, kapsamı ve şartları ekli raporda belirtilen bahse konu nafta alım işlemlerinin piyasa koşullarına uygun gerçekleştiğinin tespitine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053184
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0449
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
18,0009
En Düşük
17,8708
18:0518,3308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0895
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3828
En Düşük
18,1988
18:051.031,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 8,79
|Açılış
|: 1.031,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.035,61
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9502
|17,9571
|% 0,25
|
|Euro
|18,3048
|18,3308
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,6262
|21,7347
|% 0,32
|
|Frank
|18,7255
|18,8383
|% 0,96
|
|Riyal
|4,7632
|4,7871
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|11,96
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.032
|8,66
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.911
|6.980
|-10,00
|
|Yarım
|3.368
|3.413
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.706
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,64
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,45
|
|B. Petrol
|96,35
|96,35
|1,43
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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