***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kar Dağıtım Politikası, ekte yer aldığı şekilde 02.10.2020 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878120BIST