***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar DağıtımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.10.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, PETKM, TRAPETKM91E0 422.400.000 20C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPTKM00019 0 0Ek Açıklamalar02.10.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulunun, Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %20 oranına tekabül eden 422.400.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması teklifi onaylanmıştır. Bedelsiz pay dağıtımı için izni için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulacak, izin sonrası dağıtım tarihi netleşecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 temettu PETKIM.pdfEK: 2 2019 temettu PETKIM ENG.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUPETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.112.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 330.000.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 904.234.000 889.504.746,834. Vergiler ( - ) 90.943.000 50.677.221,425. Net Dönem Kârı 813.291.000 838.827.525,416. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 41.941.376,28 41.941.376,288. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 771.349.623,72 796.886.149,13Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 771.349.623,72 796.886.149,139. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 7.467.270,86 7.467.270,8610. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 778.816.894,58 804.353.419,9911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 422.400.000 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 422.400.000 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 348.949.623,72 374.486.149,1320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 422.400.000 54,24 0,2 20C Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 422.400.000 54,24 0,2 20Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi için düzenlenen Konsolide Finansal Tablolarında Ana Ortaklığa ait 813.291.000 TL Net Dönem Karı , Vergi Usul Kanunu ("VUK") düzenlemelerine göre de 838.827.525,41 TL "Net Dönem Karı" elde etmiştir.Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzcaa) 2019 yılı faaliyet dönemi için Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, VUK kayıtlarına göre oluşan net dönem karı üzerinden 41.941.376,28 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,b) SPK'nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, Net Dağıtılabilir Dönem Karından Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin %20 oranına tekabül eden 422.400.000,00 TL brüt temettünün bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasına,c) Şirketimiz VUK kayıtlarında, cari yıl net dönem karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 374.486.149,13 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,d) SPK'nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından, genel kanuni yedek akçe ayrılması ve bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtım sonrası kalan 348.949.623,72 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,e) Bu kararın 2019 faaliyet yılı sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.Kar dağıtım tablosu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878095BIST