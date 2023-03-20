***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.03.2023 19:01
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Uzatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022 yılında dolması nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, ekteki şekilde tadil edilmesine ve bu tadil için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlara başvurularak izinlerinin alınmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Petkim AoA Tadil MetniTR.pdf
EK: 2 Petkim AoA AmendmentEN.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126508
BIST
18:004.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -160,97
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
4.971
18:0019,0109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0038
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0020,3962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1262
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4143
En Düşük
20,2229
18:001.209,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -6,48
|Açılış
|: 1.209,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|104,50
|216.017.850
|% 10,00
|
|CLEBI
|545,70
|94.055.591
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|827.627.188
|% 9,99
|
|ULUSE
|168,40
|211.793.542
|% 9,99
|
|EMKEL
|14,21
|327.194.910
|% 9,98
|
|YEOTK
|70,65
|428.330.580
|% -10,00
|
|MARKA
|9,54
|5.155.426
|% -10,00
|
|ONCSM
|110,70
|114.912.827
|% -10,00
|
|ALFAS
|329,70
|1.288.808.715
|% -9,99
|
|BVSAN
|57,75
|291.689.255
|% -9,98
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|EREGL
|37,02
|4.476.800.279
|% -2,58
|
|ASELS
|55,45
|4.105.716.604
|% -3,31
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|YKBNK
|10,28
|1.900.649.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|6,81
|1.198.377.228
|% -3,81
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0059
|19,0109
|% -0,02
|
|Euro
|20,3808
|20,3962
|% 0,62
|
|Sterlin
|23,2708
|23,3875
|% 0,78
|
|Frank
|20,3868
|20,5096
|% -0,32
|
|Riyal
|5,0469
|5,0722
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-10,99
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.160
|8.255
|269,00
|
|Yarım
|4.000
|4.039
|131,00
|
|Çeyrek
|2.000
|2.020
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,77
|13,79
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,73
|73,73
|0,76
|
Seans Raporu
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, TOASO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 95 kaybederek (% -2.28 ) 4, 505
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOKNR, ANELE, MERKO, MEPET, ULUSE, CLEBI, EMKEL, GEREL, FENER
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SDTTR, AZTEK, ONCSM, ASTOR, MARKA
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17:56
TERA, UFUK, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında