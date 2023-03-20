***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin UzatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022 yılında dolması nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, ekteki şekilde tadil edilmesine ve bu tadil için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlara başvurularak izinlerinin alınmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Petkim AoA Tadil MetniTR.pdfEK: 2 Petkim AoA AmendmentEN.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126508BIST