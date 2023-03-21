***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.03.2023 19:09
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Uzatılması İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.03.2023
Ek Açıklamalar
20.03.2023 tarihli duyurumuzla ilgili olarak, esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 21.03.2023 tarihi itibarıyla yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Petkim AoA Tadil MetniTR.pdf
EK: 2 Petkim AoA AmendmentEN.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126862
BIST
17:594.907
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -68,84
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.020
En Düşük
4.890
17:5919,0294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0436
En Düşük
18,9338
17:5920,4995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1514
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5541
En Düşük
20,3199
17:591.184,41
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -25,24
|Açılış
|: 1.184,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.184,04
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PKENT
|133,30
|102.626.841
|% 9,98
|
|AKFYE
|14,33
|3.301.732
|% 9,98
|
|FENER
|64,00
|521.341.234
|% 9,97
|
|BVSAN
|63,50
|488.025.900
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|104.101.636
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,38
|134.428.858
|% -9,99
|
|MARKA
|8,59
|52.826.223
|% -9,96
|
|VANGD
|6,99
|16.616.291
|% -9,81
|
|AVOD
|2,91
|178.133.122
|% -9,06
|
|EPLAS
|46,66
|56.472.263
|% -9,04
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|THYAO
|123,90
|3.784.791.598
|% -1,74
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|EREGL
|37,02
|3.343.410.707
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.341.040.077
|% -3,38
|
|YKBNK
|10,29
|1.811.816.210
|% 0,10
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0254
|19,0294
|% 0,13
|
|Euro
|20,4862
|20,4995
|% 0,74
|
|Sterlin
|23,1502
|23,2663
|% -0,53
|
|Frank
|20,5290
|20,6526
|% 0,73
|
|Riyal
|5,0482
|5,0735
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-42,48
|
|Altın Gr.
|1.185
|1.185
|-24,49
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.015
|8.108
|-134,00
|
|Yarım
|3.929
|3.967
|-66,00
|
|Çeyrek
|1.965
|1.984
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,28
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,62
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,07
|75,07
|1,28
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59MERKO
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 974, 145 adet işlem
-
17:58PINSU
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 216 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 4 kaybederek (% -0.39 ) 4, 453
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, DENGE, HATEK, PENTA, BVSAN, ANELE, AKFYE, ONCSM