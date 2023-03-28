***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.03.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2027 yılına uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Petkim AoA AmendmentEN.pdfEK: 2 SPK Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128836BIST