***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.03.2023 18:34
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2027 yılına uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Petkim AoA AmendmentEN.pdf
EK: 2 SPK Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128836
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 19,4300
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|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,3023
En Düşük
19,0703
17:5920,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1596
|Açılış
|: 21,0250
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|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
21,1019
En Düşük
20,5380
17:591.212,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 11,38
|Açılış
|: 1.211,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.225,06
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1108
|19,1204
|% 0,18
|
|Euro
|20,7298
|20,7404
|% 0,59
|
|Sterlin
|23,5209
|23,6388
|% 0,58
|
|Frank
|20,7021
|20,8268
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0754
|5,1009
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|15,14
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|11,60
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.213
|8.313
|72,00
|
|Yarım
|4.026
|4.068
|35,00
|
|Çeyrek
|2.013
|2.034
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,33
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,17
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|0,49
|
Seans Raporu
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Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
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Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
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