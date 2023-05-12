***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul tarihinin belirtilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 21.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.06.2023Ek AçıklamalarEsas Sözleşme değişikliği 07 Haziran 2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Petkim AoA AmendmentEN.pdfEK: 2 SPK Onaylı Tadil Metni.pdfEK: 3 Bakanlık Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151149BIST