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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.05.2023 19:48
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul tarihinin belirtilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 07.06.2023

Ek Açıklamalar
Esas Sözleşme değişikliği 07 Haziran 2023 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Petkim AoA AmendmentEN.pdf
EK: 2 SPK Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 3 Bakanlık Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151149


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