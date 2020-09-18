***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.09.2020 11:48
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Moody's Investors Services Ltd. ("Moody's"), Şirketimizin uzun vadeli kredi notunu ‘B2', görünümünü negatif, olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875615
BIST
13:081.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
13:087,5680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5719
En Düşük
7,5327
13:088,9659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
13:08475,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,11
|Açılış
|: 475,84
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler13:08
|COSMO
|6,05
|1.331.103
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.227,20
|736.136
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.315.795
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|4.698.375
|% -10,00
|
|SODSN
|16,82
|359.099
|% -9,96
|
|YONGA
|66,00
|2.042.700
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|857.803
|% -9,90
|
|BRKO
|0,55
|3.610.679
|% -9,84
|
|KRDMD
|3,25
|1.172.414.502
|% 3,50
|
|PETKM
|4,40
|524.656.978
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,62
|323.653.987
|% 8,26
|
|AVOD
|4,10
|264.845.429
|% -7,66
|
|DGKLB
|2,59
|239.802.424
|% -9,76
|
|KRDMD
|3,25
|1.172.414.502
|% 3,50
|
|HLGYO
|2,62
|323.653.987
|% 8,26
|
|PETKM
|4,40
|524.656.978
|% 0,69
|
|IHLAS
|1,06
|96.987.107
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,59
|239.802.424
|% -9,76
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5642
|7,5680
|% 0,28
|
|Euro
|8,9596
|8,9659
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,8031
|9,8523
|% 0,44
|
|Frank
|8,3010
|8,3510
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0121
|2,0222
|% 0,32
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|10,27
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.199
|21,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,59
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|8,99
|
|Çeyrek
|760
|778
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,05
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|0,16
|