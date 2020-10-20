***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.10.2020 08:28
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fitch Ratings Limited ("Fitch") Şirketimizin uzun vadeli kredi ratingini ‘B', görünümünü durağan olarak teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882471
BIST
13:161.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
13:167,8879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:169,3241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0486
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3292
En Düşük
9,2625
13:16484,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,78
|Açılış
|: 483,97
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:16
|TSKB
|1,54
|96.267.850
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|8.921.616
|% 10,00
|
|AKSGY
|4,18
|76.182.260
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|233.395.500
|% 9,99
|
|KONYA
|625,50
|6.393.861
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.682.598
|% -9,98
|
|SISE
|6,93
|801.906.813
|% 1,02
|
|GARAN
|7,48
|800.440.221
|% -0,27
|
|SKBNK
|2,13
|557.027.402
|% 6,50
|
|ASELS
|18,26
|520.108.078
|% 0,88
|
|ISFIN
|4,19
|483.382.932
|% 3,46
|
|SKBNK
|2,13
|557.027.402
|% 6,50
|
|ALBRK
|1,79
|418.785.435
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,52
|450.107.106
|% 7,69
|
|YKBNK
|2,34
|274.306.257
|% 1,30
|
|SISE
|6,93
|801.906.813
|% 1,02
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8856
|7,8879
|% 0,12
|
|Euro
|9,3192
|9,3241
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,2035
|10,2547
|% 0,35
|
|Frank
|8,6630
|8,7152
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0983
|2,1089
|% 0,24
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|4,01
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.191
|3.270
|-5,53
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-2,67
|
|Çeyrek
|774
|791
|-1,34
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|-0,12
|