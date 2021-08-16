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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

16.08.2021 20:11



***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Moody's Investors Services Ltd. ("Moody's"), Şirketimizin uzun vadeli kredi notunu ‘B2' olarak teyit etmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958442


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BIST En Aktif Hisseler10:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 7,50 4.221.355 % 9,97  
UFUK 20,44 413.297 % 9,72  
VKING 9,10 16.857.904 % 8,85  
PENTA 76,90 4.588.772 % 7,03  
ADESE 1,34 4.227.182 % 5,51  
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10:06 Alış Satış %  
Dolar 8,4521 8,4555 % 0,02  
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Sterlin 11,6496 11,7081 % -0,16  
Frank 9,2529 9,3086 % 0,26  
Riyal 2,2524 2,2637 % 0,21  
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10:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 6,56  
Altın Gr. 488 488 2,26  
Cumhuriyet 3.227 3.275 -10,00  
Tam 3.207 3.288 -13,03  
Yarım 1.550 1.591 -6,30  
Çeyrek 778 795 -3,15  
Gümüş.Ons 23,88 23,91 0,05  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 0,02  
B. Petrol 69,03 69,03 -0,48  
Seans Raporu 10:06
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