***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kendi iç düzenlemeleri gereği, 11 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Türkiye ülke notu düşüşü sonrası yaptığı değerlendirme sonucu, Şirketimizin kredi notunu "B+" olarak korumuş ancak not görünümünü ise "Durağan"dan "Negatif"e güncellemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004097BIST