***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu S&P, 1 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Türkiye ülke notu düşüşü sonrası yaptığı değerlendirme sonucu, Şirketimizin kredi notunu "B+" olarak korumuş ancak not görünümünü ise "Durağan"dan "Negatif"e güncellemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030712BIST