***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.10.2022 17:03
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AAA (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1+(tr) / (Stabil Görünüm)" ve Uzun Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "BB / (Negatif Görünüm)" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074682
BIST
18:053.934
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -42,77
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,6373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1331
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
18:05994,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 994,99
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler18:00
|FONET
|13,75
|138.967.659
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.074.905
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.912.415
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AGYO
|6,78
|8.190.179
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|235.538.092
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.135.401
|% -9,23
|
|KENT
|189,90
|3.779.356
|% -7,82
|
|DOGUB
|9,64
|37.602.714
|% -6,32
|
|THYAO
|99,20
|8.567.214.365
|% 0,40
|
|AKBNK
|15,22
|3.582.513.811
|% -3,55
|
|TUPRS
|372,30
|2.668.445.120
|% 1,20
|
|PETKM
|13,43
|2.635.013.739
|% 0,45
|
|SISE
|33,34
|2.507.200.820
|% -1,94
|
|EKGYO
|4,50
|1.637.481.160
|% -1,53
|
|TSKB
|3,11
|1.040.862.494
|% 0,65
|
|AKBNK
|15,22
|3.582.513.811
|% -3,55
|
|SKBNK
|2,10
|468.236.635
|% 0,96
|
|ISCTR
|9,35
|1.892.167.068
|% -3,91
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5990
|18,6086
|% 0,00
|
|Euro
|18,6056
|18,6292
|% -0,75
|
|Sterlin
|21,4819
|21,5897
|% -0,38
|
|Frank
|18,7183
|18,8310
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% 0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,67
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.665
|6.735
|-33,00
|
|Yarım
|3.248
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,04
|95,04
|1,25
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL