***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yaptığı değerlendirme sonucunda Şirketimizin kredi notunu "B"den "B-" seviyesine indirmiştir. Not görünümünü ise "Negatif"ten "Durağan"a çevirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200579BIST