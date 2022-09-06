***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
06.09.2022 19:25
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yetki devredilmemiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Denetim kurulu veya diğer ilgili komiteler çalışmalarında gerek gördüğü birimlerden bilgi, değerlendirme veya açıklamaları alarak raporlarını ve komite kararlarını hazırlamaktadır. İç Denetim birimi tarafından tamamlanmış raporların denetim kuruluna sunulması yöntemi benimsenmemiştir. İç Denetim birimi tarafından tamamlanan raporlar yönetime sunulmaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Riskler ve yönetim organının değerlendirilmesi başlığı altında incelenmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. temsilcisi Süleyman GASİMOV
İcra başkanı / genel müdürün adı
Anar MAMMADOV
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup, sermayenin %25'ini aşmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
İki kadın yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine oranı 2/9'dur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060761
BIST