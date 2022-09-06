***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYetki devredilmemiştir.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıDenetim kurulu veya diğer ilgili komiteler çalışmalarında gerek gördüğü birimlerden bilgi, değerlendirme veya açıklamaları alarak raporlarını ve komite kararlarını hazırlamaktadır. İç Denetim birimi tarafından tamamlanmış raporların denetim kuruluna sunulması yöntemi benimsenmemiştir. İç Denetim birimi tarafından tamamlanan raporlar yönetime sunulmaktadır.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıRiskler ve yönetim organının değerlendirilmesi başlığı altında incelenmiştir.Yönetim kurulu başkanının adıSOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. temsilcisi Süleyman GASİMOVİcra başkanı / genel müdürün adıAnar MAMMADOVYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup, sermayenin %25'ini aşmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıKadın üyelerin sayısı ve oranıİki kadın yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine oranı 2/9'dur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060761BIST