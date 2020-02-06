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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.02.2020 18:28
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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi : 25.08.2017 tarihli özel durum açıklamamız.
  Vergi İdaresi tarafından, 2014 yılında PyGas kullanımımıza ilişkin olarak yapılan bir inceleme üzerine 66 milyon TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve 99 milyon TL vergi ziyaı cezasının Şirketimize tebliğ edildiği ilgili açıklamamızla kamuya bildirilmiş,  bu kapsamda söz konusu tebligata ilişkin uzlaşma ve yargı yoluna gitme seçenekleri de dahil tüm yasal haklarımızın kullanılacağı belirtilmişti.  İlgili süreçte PyGas kullanımımızdan kaynaklandığı iddia edilen ÖTV'yle ilgili olarak ortaya çıkan söz konusu ihtilafta taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığından yargı yoluna gidilmiştir. Söz konusu ihtilafın tarafımızca kullanılan Pygas'ın ÖTV'siz Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP) numarasına sahip olduğunun Bölge İdare Mahkemesi tarafından da onanmış olduğu dikkate alınarak, T.C. Maliye Bakanlığı'nın tebliğ ettiği vergi aslı ve cezasının dava yoluyla finansal açıdan önemli herhangi bir risk yaratmayacak şekilde sonuçlanacağı öngörülmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817490


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