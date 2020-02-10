***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2020 09:11
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Mustafa Çağatay 07.02 2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817838
BIST
11:34120.994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,32
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
11:345,9899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0264
|Açılış
|: 5,9910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
11:346,5668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0218
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
11:34303,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,56
|Açılış
|: 303,19
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,93
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.277.461
|% 19,92
|
|RYGYO
|12,00
|83.613.966
|% 16,05
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.521.651
|% 14,65
|
|RYSAS
|11,37
|7.550.452
|% 13,93
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|DOKTA
|49,22
|20.439.833
|% -9,61
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|LINK
|30,84
|1.730.785
|% -7,39
|
|THYAO
|14,52
|492.077.689
|% 0,35
|
|GUSGR
|2,86
|169.814.322
|% 1,06
|
|IHLGM
|1,33
|160.134.298
|% 8,13
|
|ASELS
|24,60
|155.679.388
|% 0,57
|
|KRDMD
|2,91
|144.616.417
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,33
|160.134.298
|% 8,13
|
|GUSGR
|2,86
|169.814.322
|% 1,06
|
|IHLAS
|0,91
|52.170.141
|% 3,41
|
|EKGYO
|1,69
|94.188.501
|% 0,60
|
|ODAS
|2,24
|116.074.351
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6909
|7,7295
|% -0,49
|
|Frank
|6,1024
|6,1392
|% -0,45
|
|Riyal
|1,5918
|1,5998
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
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