***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2020 17:24
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir. SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Vagif ALIYEV) Yönetim Kurulu Başkanı, David MAMMADOV Yönetim Kurulu Başkan Vekili, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Farruh GASIMOV) Yönetim Kurulu Üyesi, Süleyman GASIMOV Yönetim Kurulu Üyesi, Neslihan TONBUL Yönetim Kurulu Üyesi, İlhami ÖZŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi. Osman DİNÇBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız, Mehmet BOSTAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız, Mehmet CEYLAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878265
BIST
18:051.161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.161
En Düşük
1.151
18:057,7710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7883
En Düşük
7,7213
18:059,1602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0636
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1652
En Düşük
9,0574
18:05478,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,68
|Açılış
|: 478,55
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGCYO
|1,43
|596.518
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.911.301
|% 10,00
|
|FORMT
|4,40
|32.723.039
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|138.026.669
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.976,80
|1.917.773
|% 10,00
|
|YONGA
|39,60
|5.339.362
|% -10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.328.096
|% -10,00
|
|KAPLM
|17,51
|1.952.514
|% -9,88
|
|RODRG
|10,53
|5.774.316
|% -9,15
|
|AKFGY
|4,00
|20.442.533
|% -5,44
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|ASELS
|18,70
|882.611.715
|% 1,63
|
|GARAN
|7,18
|764.855.956
|% 0,98
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|THYAO
|10,68
|560.865.222
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,77
|349.248.173
|% 1,72
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|GSDHO
|2,24
|374.298.109
|% 5,16
|
|ODAS
|3,02
|432.657.005
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7661
|7,7710
|% 0,17
|
|Euro
|9,1524
|9,1602
|% 0,70
|
|Sterlin
|10,0403
|10,0906
|% 0,33
|
|Frank
|8,4497
|8,5006
|% 0,67
|
|Riyal
|2,0642
|2,0746
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|16,43
|
|Altın Gr.
|478
|478
|3,82
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,39
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,14
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|2,28
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 158 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 753.00 milyon TL de
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17:59INFO
Yüzde 9.63 oranında artışla 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 171 adet işlem
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17:58POLHO
Yüzde 4.39 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 350, 617 adet işlem
-
17:57RYSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 556, 895 adet işlem
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17:56IDEAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 605 adet işlem