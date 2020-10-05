***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir. SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Vagif ALIYEV) Yönetim Kurulu Başkanı, David MAMMADOV Yönetim Kurulu Başkan Vekili, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Farruh GASIMOV) Yönetim Kurulu Üyesi, Süleyman GASIMOV Yönetim Kurulu Üyesi, Neslihan TONBUL Yönetim Kurulu Üyesi, İlhami ÖZŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi. Osman DİNÇBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız, Mehmet BOSTAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız, Mehmet CEYLAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878265BIST