***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. Maddesi 2. Fıkrası gereğince, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi İlkay Çetin'in bu görevi sona ermiş olup, bu pozisyona Merve Cansın Sönmez 12.10.2020 tarihi itibariyle görevlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880860BIST