***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş.'nin temsilcisi Vagif ALİYEV'in yerine Rövnag ABDULLAYEV ve Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin temsilcisi Farruh GASİMOV'un yerine Vagif ALİYEV atanmıştır. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir. SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. (Temsilcisi Rövnag ABDULLAYEV) Yönetim Kurulu Başkanı, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Vagif ALİYEV) Yönetim Kuulu Üyesi–Bağımsız, Mehmet CEYLAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894531BIST