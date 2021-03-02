***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Muhasebe Standartları (TMS) 40 kapsamında "maliyet yöntemi" ile değerlenmekte olan yatırım amaçlı gayrimenkuller 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemini kapsayan yıl sonu finansal tablolarından başlamak üzere "yeniden değerleme yöntemi" ile değerlenerek muhasebeleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914573BIST