***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde boş bulunan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından aday gösterilen Sn.Fatih Kılınç'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasının Sermaye Piyasası Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945286BIST