***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 19:45
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde boş bulunan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından aday gösterilen Sn.Fatih Kılınç'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasının Sermaye Piyasası Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945286
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.352
18:058,7068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0271
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
18:0510,3266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0710
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
18:05495,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,90
|Açılış
|: 495,46
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7011
|8,7068
|% -0,31
|
|Euro
|10,3157
|10,3266
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,9838
|12,0439
|% -0,57
|
|Frank
|9,3693
|9,4257
|% -0,77
|
|Riyal
|2,3142
|2,3258
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,03
|
|Altın Gr.
|494
|495
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,03
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|0,49
|