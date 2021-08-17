***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2021 07:41
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2017, 06.02.2020, 05.01.2021, 22.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.01.2021 ve 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda PyGas kullanımımıza ilişkin uygulanmış ÖTV ve vergi ziyaı cezaları hakkında 1. derece vergi mahkemelerinde Şirketimiz lehine karar verildiği, söz konusu kararlar aleyhine İdare'nin istinaf/temyiz yollarına başvurma hakkı bulunduğu belirtilmişti. Şirketimiz, 09 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"dan faydalanıp, 6.7 milyon TL ödeme yaparak söz konusu davaların geri çekilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958518
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.462
En Düşük
1.451
18:058,4710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0171
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,4851
En Düşük
8,4381
18:059,9814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0128
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
9,9998
En Düşük
9,9460
18:05488,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,31
|Açılış
|: 488,18
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
488,66
En Düşük
485,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|8,36
|2.007.637
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.510.868
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|512.113
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.567.442
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.763.392
|% 9,99
|
|IDEAS
|45,90
|13.145.957
|% -10,00
|
|KGYO
|6,98
|41.951.643
|% -9,94
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% -9,88
|
|PRZMA
|4,57
|9.526.655
|% -7,49
|
|UZERB
|33,80
|298.675
|% -7,30
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|THYAO
|12,61
|886.879.674
|% 1,53
|
|GENIL
|15,87
|885.313.845
|% 7,74
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|ODAS
|1,38
|212.865.937
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|TRGYO
|3,91
|374.372.006
|% 7,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4747
|8,4825
|% 0,34
|
|Euro
|9,9805
|9,9877
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,6670
|11,7255
|% -0,01
|
|Frank
|9,2317
|9,2874
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2501
|2,2614
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,41
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,44
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,03
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59METUR
Yüzde 8.27 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 494, 851 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 56 artarak (% 0.48 ) 1, 570
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
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17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 12, 767.00 milyon TL de
-
17:57TRGYO
Yüzde 7.99 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 708, 869 adet işlem