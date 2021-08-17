***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.08.2017, 06.02.2020, 05.01.2021, 22.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.01.2021 ve 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda PyGas kullanımımıza ilişkin uygulanmış ÖTV ve vergi ziyaı cezaları hakkında 1. derece vergi mahkemelerinde Şirketimiz lehine karar verildiği, söz konusu kararlar aleyhine İdare'nin istinaf/temyiz yollarına başvurma hakkı bulunduğu belirtilmişti. Şirketimiz, 09 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"dan faydalanıp, 6.7 milyon TL ödeme yaparak söz konusu davaların geri çekilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958518BIST