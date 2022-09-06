***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2022 20:09
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir.
SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Süleyman GASIMOV) Yönetim Kurulu Başkanı,
SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Kanan NAJAFOV) Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Zaur GURBANOV Yönetim Kurulu Üyesi,
Teymur ABASGULİYEV Yönetim Kurulu Üyesi,
Mehmet Celal SAVAŞ Yönetim Kurulu Üyesi,
Sibel UĞUR Yönetim Kurulu Üyesi,
Murat ZAMAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,
Bekir Emre HAYKIR Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,
Neslihan TONBUL Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060771
BIST
18:053.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 33,01
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
18:0518,2260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
18:0518,0604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0329
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
18:05996,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,45
|Açılış
|: 996,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
995,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2159
|18,2260
|% 0,06
|
|Euro
|18,0448
|18,0604
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,9371
|21,0421
|% 0,05
|
|Frank
|18,4323
|18,5434
|% -0,48
|
|Riyal
|4,8343
|4,8585
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-9,87
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-5,53
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.742
|6.837
|25,00
|
|Yarım
|3.285
|3.337
|6,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,98
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,53
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,77
|92,77
|-2,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AYGAZ
Yüzde 7.43 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 861, 996 adet işlem
-
17:58MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 252, 553 adet işlem
-
17:56TSKB
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 486, 029 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 639.00 milyon TL de
-
17:53TKNSA
Yüzde 6.76 oranında artışla 11.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 286, 544 adet işlem