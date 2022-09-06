***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir.SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş (Temsilcisi Süleyman GASIMOV) Yönetim Kurulu Başkanı,SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (Temsilcisi Kanan NAJAFOV) Yönetim Kurulu Başkan Vekili,Zaur GURBANOV Yönetim Kurulu Üyesi,Teymur ABASGULİYEV Yönetim Kurulu Üyesi,Mehmet Celal SAVAŞ Yönetim Kurulu Üyesi,Sibel UĞUR Yönetim Kurulu Üyesi,Murat ZAMAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,Bekir Emre HAYKIR Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız,Neslihan TONBUL Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060771BIST