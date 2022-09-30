***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 08:04
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. Maddesi 2. Fıkrası gereğince, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi Merve Cansın KAPLAN'ın bu görevi sona ermiş olup, bu pozisyona Selin KOZAN POTUROĞLU 30.09.2022 tarihi itibariyle görevlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066249
BIST
12:193.138
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -8,62
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
12:1918,5533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0475
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
12:1918,2279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0705
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
12:19996,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,69
|Açılış
|: 996,62
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler12:19
|BFREN
|1.529,40
|47.319.602
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,54
|313.371.069
|% 8,92
|
|ARASE
|142,10
|78.718.035
|% 8,06
|
|CANTE
|127,80
|57.757.916
|% 7,85
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|AGYO
|5,89
|43.462.088
|% -5,76
|
|ISGYO
|6,33
|1.917.284.867
|% -4,81
|
|THYAO
|68,35
|1.262.700.274
|% -0,36
|
|SASA
|67,65
|1.007.870.024
|% 2,73
|
|VESTL
|39,42
|883.448.943
|% 4,51
|
|ALARK
|55,95
|845.720.554
|% -0,62
|
|ISGYO
|6,33
|1.917.284.867
|% -4,81
|
|ODAS
|6,15
|733.401.947
|% 3,54
|
|TSKB
|2,42
|266.705.520
|% -3,59
|
|EKGYO
|3,80
|380.444.339
|% -0,52
|
|ZOREN
|3,54
|313.371.069
|% 8,92
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5506
|18,5533
|% 0,26
|
|Euro
|18,2139
|18,2279
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,6620
|20,7656
|% 0,75
|
|Frank
|18,9281
|19,0422
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9243
|4,9490
|% 0,32
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|10,67
|
|Altın Gr.
|996
|996
|8,41
|
|Cumhuriyet
|6.627
|6.727
|47,00
|
|Tam
|6.674
|6.750
|18,00
|
|Yarım
|3.247
|3.300
|9,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,20
|
|B. Petrol
|88,39
|88,39
|1,21
|