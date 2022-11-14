***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.09.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirttiğimiz, üretim kompleksimizde her 4 yılda bir yapılan büyük bakım tamamlanmış ve bu kapsamdaki duruşlarımız sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079852BIST