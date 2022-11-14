***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2022 18:12
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.09.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirttiğimiz, üretim kompleksimizde her 4 yılda bir yapılan büyük bakım tamamlanmış ve bu kapsamdaki duruşlarımız sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079852
BIST
17:594.570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 114,67
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0652
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6422
En Düşük
18,5015
17:5919,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0754
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2956
En Düşük
19,1054
17:591.059,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.059,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.061,67
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.445.516
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|189.394.205
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.798.411
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|724.758.071
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|975.099.503
|% -9,93
|
|GLBMD
|10,20
|33.156.271
|% -6,85
|
|BRKO
|2,18
|1.138.064
|% -6,84
|
|FENER
|66,05
|409.157.479
|% -6,44
|
|SELVA
|11,78
|220.932.843
|% -5,15
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% -1,61
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 7,31
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 2,30
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 6,79
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 2,82
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6035
|18,6101
|% 0,35
|
|Euro
|19,2615
|19,2956
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,8370
|21,9465
|% -0,29
|
|Frank
|19,6742
|19,7927
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9388
|4,9635
|% 0,44
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|5,56
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.993
|7.129
|111,00
|
|Yarım
|3.396
|3.485
|54,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.742
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|0,23
|
|B. Petrol
|93,20
|93,20
|-2,79
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN