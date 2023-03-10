***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRafineri ve Petrokimya İş Birimi Mali İşler Başkan Yardımcılığı (CFO) görevini sürdüren Sn. Elchin İBADOV'un bu görevi, kendisinin SOCAR Türkiye Enerji A.Ş.'ye Üst Düzey Yönetici (CEO) olarak atanmasından dolayı sona ermiş olup, bu göreve halen Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Finansal Kontrol ve Analiz Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Ahmet GÜLHAN getirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123126BIST