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***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.04.2023 20:42
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. istifa etmiş olup, onun istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulmak üzere Sn. Süleyman GASIMOV'un atanmasına karar verilmiştir ve bu husus tescile sunulmuştur.   Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi SOCAR Turkey Enerji A.Ş. istifa etmiş olup, onun istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesi hükümlerine göre, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulmak üzere Sn. Kanan NAJAFOV'un atanmasına karar verilmiştir ve bu husus tescile sunulmuştur.   Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir ve bu husus tescile sunulmuştur. Süleyman GASIMOV Yönetim Kurulu Başkanı, Kanan NAJAFOV Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Zaur GURBANOV Yönetim Kurulu Üyesi, Teymur ABASGULİYEV Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Celal SAVAŞ Yönetim Kurulu Üyesi, Sibel UĞUR Yönetim Kurulu Üyesi, Murat ZAMAN Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız, Bekir Emre HAYKIR Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız, Neslihan TONBUL Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136604


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