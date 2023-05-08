***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2023 18:11
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Operasyon Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Sn. Haluk URUL'un bu görevi sona ermiş olup, Sn. Sinan ÜÇYİĞİTLER, 8 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148198
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 161,18
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0074
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,6977
En Düşük
19,4540
17:5921,5103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5849
En Düşük
21,4429
17:591.271,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,58
|Açılış
|: 1.271,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.278,51
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ZEDUR
|35,94
|3.570.468
|% 9,98
|
|PAMEL
|160,30
|87.610.471
|% 9,95
|
|BRLSM
|7,41
|50.113.907
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,50
|70.690.823
|% 7,30
|
|SAFKR
|12,74
|21.842.582
|% 6,97
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|ALFAS
|274,50
|552.397.670
|% -5,93
|
|EUPWR
|66,20
|1.615.044.926
|% -5,43
|
|GLCVY
|18,55
|23.328.537
|% -5,41
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5024
|19,5064
|% -0,04
|
|Euro
|21,5036
|21,5103
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,5766
|24,6998
|% 0,00
|
|Frank
|21,8613
|21,9930
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1853
|5,2113
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.027
|9,75
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|5,59
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.545
|4.630
|1,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.301
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,08
|16,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,86
|76,86
|1,56
|