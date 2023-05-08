***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRafineri ve Petrokimya İş Birimi Operasyon Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Sn. Haluk URUL'un bu görevi sona ermiş olup, Sn. Sinan ÜÇYİĞİTLER, 8 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla bu pozisyona atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148198BIST