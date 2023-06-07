***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2023 20:38
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir. Süleyman GASIMOV, Yönetim Kurulu Başkanı, Kanan NAJAFOV, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Zaur GURBANOV, Yönetim Kurulu Üyesi, Teymur ABASGULİYEV, Yönetim Kurulu Üyesi, Mehmet Celal SAVAŞ, Yönetim Kurulu Üyesi, Sibel UĞUR, Yönetim Kurulu Üyesi, Murat ZAMAN, Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız, Bekir Emre HAYKIR, Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız, Neslihan TONBUL, Yönetim Kurulu Üyesi–Bağımsız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156903
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