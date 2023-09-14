***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür (Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı) görevini sürdüren Sn. Anar MAMMADOV'un bu görevi, kendisinin Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi'ne (SOCAR) Başkan Yardımcısı olarak atanmasından dolayı sona ermiş olup, bu göreve halen SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'de (SOCAR Türkiye) Strateji Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. Kanan MİRZAYEV getirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194769BIST