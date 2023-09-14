***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2023 10:27
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Genel Müdür (Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı) görevini sürdüren Sn. Anar MAMMADOV'un bu görevi, kendisinin Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi'ne (SOCAR) Başkan Yardımcısı olarak atanmasından dolayı sona ermiş olup, bu göreve halen SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'de (SOCAR Türkiye) Strateji Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. Kanan MİRZAYEV getirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194769
BIST
'
10:367.977
En Düşük
|Değişim
|: -0,46%
|| -36,80
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.971
En Yüksek
8.047
10:3626,9528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0171
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,3445
En Düşük
26,8173
10:3628,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0736
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,3961
En Düşük
28,8048
10:361.652,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.652,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler10:36
|ELITE
|39,60
|28.200.942
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|23.672.572
|% 10,00
|
|EBEBK
|82,25
|177.567.633
|% 9,96
|
|QNBFB
|202,00
|3.538.232
|% 9,96
|
|ULAS
|20,76
|2.730.501
|% 9,84
|
|SNPAM
|33,44
|1.585.190
|% -9,96
|
|OFSYM
|71,50
|70.830.198
|% -8,27
|
|TATEN
|54,00
|125.370.464
|% -8,24
|
|KZGYO
|36,56
|266.259.850
|% -7,54
|
|AYCES
|445,50
|46.870.570
|% -7,53
|
|SASA
|51,55
|1.074.750.715
|% 3,72
|
|THYAO
|231,60
|1.026.059.826
|% -0,04
|
|SISE
|55,30
|959.685.950
|% 0,09
|
|ENKAI
|37,30
|703.872.000
|% 0,97
|
|ASTOR
|136,50
|642.847.516
|% 0,15
|
|KATMR
|2,01
|114.635.639
|% -3,37
|
|ZOREN
|4,80
|223.265.376
|% -0,21
|
|SKBNK
|5,51
|250.064.228
|% 0,18
|
|AKGRT
|6,22
|222.035.883
|% 2,64
|
|YKBNK
|16,10
|555.856.747
|% -1,47
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9475
|26,9528
|% 0,06
|
|Euro
|28,9796
|28,9930
|% 0,25
|
|Sterlin
|33,5471
|33,7153
|% -0,00
|
|Frank
|30,0656
|30,2467
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1639
|7,1998
|% 0,05
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-2,50
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.002
|11.090
|-15,00
|
|Yarım
|5.518
|5.568
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|19,49
|19,51
|-0,28
|
|B. Petrol
|92,45
|92,45
|0,57
|
Seans Raporu
10:36
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-
10:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 74 kaybederek (% -0.16 ) 8, 438
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10:51
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, THYAO, SISE
-
10:51XU100
Endeks 7, 977 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 20, 079.00 milyon TL de
-
10:51IZENR
Yüzde -6.70 oranında düşüşle 48.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 063, 968 adet işlem
-
10:50MTRYO
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 202 adet işlem