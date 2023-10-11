***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2023 18:13
***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.05.2014 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin STAR Rafineri A.Ş. ("STAR") ile imzaladığı hammadde alım sözleşmesine istinaden Şirketimizin STAR'dan 20 yıl süreyle hammadde temin edeceği duyurulmuştu. Söz konusu hammadde alım sözleşmesi feshedilerek, Şirketimizin değişen piyasa koşullarından azami şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla yeniden müzakere edilmiş ve Şirketimize hammadde temininde esneklik sağlayacak şekilde yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Yeni sözleşmeye göre Şirketimiz STAR'dan ağır nafta, hafif nafta ve reformat tedarikine devam edecek olup, sağlanacak hammadde miktarları Şirketimizin talebine istinaden tarafların mutabakatı ile kararlaştırılacak, hammadde fiyatları ise transfer fiyatlandırması prensiplerine uygun olarak 12 aylık dönemler için belirlenecektir. Hafif ve ağır nafta alımları karşılığında ödenecek bedel, Platts tarafından yayınlanan FOB MED nafta fiyatının aylık ortalamasının üzerine 12 aylık dönemler için taraflarca müştereken yazılı olarak belirlenecek ve güncellenecek olan nafta türüne ilişkin primin eklenmesiyle hesaplanacaktır. Reformat alımlarında ödenecek bedele ise, Platts tarafından yayınlanan FOB MED Premium Unleaded Gasoline 10 ppm fiyatının aylık ortalamasının üzerine 12 aylık dönemler için taraflarca müştereken yazılı olarak belirlenecek ve güncellenecek reformat priminin eklenmesiyle ulaşılacaktır. Yeni sözleşme, kendiliğinden 1'er yıllık sürelerle yenilenmek üzere 1 yıllığına imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204556
BIST
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18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
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|Açılış
|: 8.482
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|Önceki Kapanış
|: 8.443
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8.316
En Yüksek
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 27,8050
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|Önceki Kapanış
|: 27,8500
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27,8717
En Düşük
27,6473
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En Yüksek
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|: 0,02%
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|: 29,5500
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|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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|: 1.657,77
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7346
|27,7393
|% 0,08
|
|Euro
|29,4229
|29,4361
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,0110
|34,1816
|% 0,19
|
|Frank
|30,6119
|30,7964
|% 0,35
|
|Riyal
|7,3727
|7,4097
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|15,00
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.674
|16,01
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.361
|11.463
|67,00
|
|Yarım
|5.698
|5.754
|39,00
|
|Çeyrek
|2.840
|2.877
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,68
|0,22
|
|B. Petrol
|86,34
|86,34
|-1,31
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