***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.05.2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.05.2014 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin STAR Rafineri A.Ş. ("STAR") ile imzaladığı hammadde alım sözleşmesine istinaden Şirketimizin STAR'dan 20 yıl süreyle hammadde temin edeceği duyurulmuştu. Söz konusu hammadde alım sözleşmesi feshedilerek, Şirketimizin değişen piyasa koşullarından azami şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla yeniden müzakere edilmiş ve Şirketimize hammadde temininde esneklik sağlayacak şekilde yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Yeni sözleşmeye göre Şirketimiz STAR'dan ağır nafta, hafif nafta ve reformat tedarikine devam edecek olup, sağlanacak hammadde miktarları Şirketimizin talebine istinaden tarafların mutabakatı ile kararlaştırılacak, hammadde fiyatları ise transfer fiyatlandırması prensiplerine uygun olarak 12 aylık dönemler için belirlenecektir. Hafif ve ağır nafta alımları karşılığında ödenecek bedel, Platts tarafından yayınlanan FOB MED nafta fiyatının aylık ortalamasının üzerine 12 aylık dönemler için taraflarca müştereken yazılı olarak belirlenecek ve güncellenecek olan nafta türüne ilişkin primin eklenmesiyle hesaplanacaktır. Reformat alımlarında ödenecek bedele ise, Platts tarafından yayınlanan FOB MED Premium Unleaded Gasoline 10 ppm fiyatının aylık ortalamasının üzerine 12 aylık dönemler için taraflarca müştereken yazılı olarak belirlenecek ve güncellenecek reformat priminin eklenmesiyle ulaşılacaktır. Yeni sözleşme, kendiliğinden 1'er yıllık sürelerle yenilenmek üzere 1 yıllığına imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204556BIST